Cambiamenti: CNA premia le imprese innovative. Vince B-Plas, realtà lughese | VIDEO

Premiate le imprese che si sono distinte a livello territoriale per originalità, innovazione e promozione. È la quinta edizione del premio Cambiamenti, indetto da CNA Ravenna a livello provinciale, in attesa della finale nazionale in programma a Roma il 19 novembre. “Possible! Immaginazione & Impresa” il titolo dell’iniziativa che si avvale del supporto di Bper Banca e Assicoop Romagna Futura – UnipolSai. Fra le 16 imprese selezionate, il primo premio per la provincia di Ravenna è andato a B-Plas, realtà lughese dedicata al trattamento dei fanghi di depurazione. Secondi ex aequo Thunder e iFarming.