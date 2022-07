Giubilo in casa Mernap Faenza. La società manfreda ha infatti messo a segno un altro importante colpo di mercato.

Nell’ottica di rinforzare la formazione che parteciperà al prossimo campionato di serie C1 i rossoneri si sono assicurati le prestazioni di Michael Cedrini, centrale difensivo classe ’92, che fino a giugno ha giocato in serie B nel Russi. Cedrini quindi scende di categoria ma alla Mernap troverà in squadra alcuni suoi ex compagni, come Lorenzo Gardi, ufficializzato pochi giorni fa, o Andrea Caria con cui ha condiviso lo spogliatoio anche ai tempi del Faventia.

Prima di indossare la maglia del Russi in serie C2, C1 e serie B, il centrale ravennate nel 2016/2017 aveva fatto parte della rosa del Faventia di serie B e precedentemente ha giocato anche per Low Ponte, Pol. Savio e Futsal Ravenna.

L’arrivo di Cedrini è stato ufficializzato dalla Mernap dopo aver adempiuto alle pratiche di tesseramento. Al momento della firma sull’accordo, erano presenti per la società rossonera il presidente Filippo Merenda, il direttore generale Nicola Napoletano e il ds Federico Mazzoni: «Michael Cedrini è considerato un giocatore di categoria superiore – ha evidenziato Mazzoni -, e per questo aveva ricevuto molte offerte anche da squadre più blasonate. Noi lo puntavamo da tempo ma fino ad oggi era difficile proporgli di giocare in categorie diverse dalla serie B».

Tuttavia la trattativa si è sbloccata grazie all’amicizia tra il giocatore e il presidente Merenda, come ha ammesso il direttore sportivo: «Non credevamo che alla fine sarebbe venuto da noi ma è bastato un incontro con il presidente Merenda per convincerlo. E’ una fortuna che abbia scelto di venire a giocare a Faenza, per noi costituisce un acquisto incredibile».

Cedrini è solo l’ultimo tassello del puzzle che la dirigenza rossonera sta realizzando in questi giorni. Di recente infatti il sodalizio faentino ha incassato la conferma di Mehdi Rezki altro centrale in forza alla formazione di mister Francesco Ghera, ed ha inoltre rinnovato col giovane portiere classe 2002 Patrick Pagliai. Appena una settimana fa infine, è stato ufficializzato l’acquisto di Lorenzo Gardi sempre dal Russi. La Mernap quindi sta instancabilmente lavorando alla costruzione del nuovo roster e non è escluso che altri volti nuovi possano essere ufficializzati nei prossimi giorni.

Il campionato di serie C1 2022/2023

Il comitato regionale Emilia-Romagna della FIGC LND ha ufficializzato la scorsa settimana le squadre aventi diritto ad iscriversi alla prossima serie C1. Oltre alla Mernap Faenza, unica formazione ravennate, figurano: Bagnolo (RE), Balca (BO), Baraccaluga (PC), Bazzanese (BO), Forli (FC), Rimini (RN), Due G Futsal Parma (PR), Forlimpopoli (FC), Portuense (FE), Sassuolo (MO), Villafontana(BO) e Santa Sofia (FC).