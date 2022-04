Masterclass di tre giorni con Boris Belkin per la Cherubini e gli studenti del Verdi | VIDEO

Masterclass di tre giorni per i giovani musicisti dell’Orchestra Cherubini con Boris Belkin, direttore dell’Accademia del violino a Imola. Dal 28 al 30 aprile i musicisti della Cherubini, affiancati da alcuni studenti dell’Istituto Superiore di Studi Musicali Giuseppe Verdi di Ravenna, lavoreranno insieme a Boris Belkin al Concerto per due violini di Bach e al Concerto per violino e orchestra di Bruch.

Il primo maggio, alle 21, il lavoro di tre giorni sfocerà in un concerto. Masterclass e concerto si terranno all’auditorio di San Romualdo in via Baccarini. Per gli studenti del Verdi, dell’Accademia di Imola, dei conservatori e dei licei musicali regionali, sarà possibile assistere gratuitamente alla masterclass.