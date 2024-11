Partono il 3 dicembre le iniziative legate al Natale massese 2024. Gli eventi in programma nell’ultimo mese dell’anno sono molteplici e dedicati sia ad adulti che bambini. Teatro, canti, mostre, inaugurazioni, presentazioni, letture, mercatini, giochi proposte culinarie, cinema faranno da cornice al Natale di Massa Lombarda.

Martedì 3 dicembre si celebrerà la Giornata Mondiale del Dono (Giving Tuesday) e la Torre dell’Orologio verrà illuminata di colore rosso.

Il giorno seguente, mercoledì 4 dicembre alle ore 12 AUSL Romagna e il Comune di Massa Lombarda inaugurano i locali ristrutturati della Palazzina di via Baravelli, 29 e a seguire ci sarà l’Open Day della Casa della Comunità di Massa Lombarda in viale della Resistenza, 7. Inoltre, il Comune di Massa Lombarda aderisce alla Giornata Mondiale contro l’AIDS e HIV del 1 dicembre, dando la possibilità di fare il test rapido HIV durante la giornata di Open Day del 4 dicembre della Casa della Comunità di Massa Lombarda.

La stagione natalizia di quest’anno si apre con l’accensione dell’albero di Natale di Piazza Matteotti e delle luminarie il 6 dicembre alle ore 16.45 che rientra nell’evento “Il Grande Villaggio di Natale”. Si tratta di un grande villaggio con giochi, laboratori, strutture gonfiabili, mercatini natalizi, cibo e musica in Piazza Matteotti e per le vie del centro. L’evento è realizzato in collaborazione con le associazioni della città.

Sempre il 6 dicembre scatta la competizione gentile dal titolo “Una Massa di Giardini”. Il contest consiste nell abbellire il proprio giardino per Natale. Saranno premiati i primi 3 classificati e verranno pubblicate le foto sul sito e sui canali social del Comune. Per partecipare occorre inviare una mail, entro il 13 dicembre, a cultura@comune.massalombarda.ra.it ad oggetto “UNA MASSA DI GIARDINI” scrivendo l’ indirizzo e allegando massimo 5 foto.

Tutti i venerdì dal 6 al 20 dicembre, dalle ore 9:30, si terranno i Mercatini di Natale di Caritas Massa Lombarda presso il Giardino Don Orfeo Giacomelli.

Il 7 dicembre torna con il primo dei tre appuntamenti: “Un libro nel Sacco, le letture per bambini aspettando il Natale”. Alle 10:30 del 7 e del 21 dicembre le letture e i laboratori a cura delle bibliotecarie si terranno presso il Centro Culturale Venturini, mentre il 14 dicembre si leggeranno storie sotto l’albero di Piazza Matteotti.

Gli eventi proseguono alla sera con la collaborazione di Auser, Pro Loco, Avis, Insieme per Massa 2000 e Festa de Pargher con la collaborazione di Bar Tiffany e Coop Alleanza 3.0 che organizzano alla Sala del Carmine “Aspettando il Natale. Concerto con violini e cantante”. L’appuntamento è fissato sabato 7 dicembre alle ore 21 con ingresso a offerta libera.

Domenica 8 dicembre, alle ore 10 presso la Sala Zaccaria Facchini, il Circolo Fotografico Massese inaugura una mostra dal titolo “Passione Fotografica 2024”. L’esposizione resterà visitabile fino al 24 dicembre.

Il Centro Culturale Venturini ha in programma anche un appuntamento per adulti giovedì 12 dicembre. Alle ore 17 si terrà la presentazione del libro di Viviana Bravi “Donne in Consiglio Comunale di Lugo dal 1946 al 1990”.

Venerdì 13 dicembre la Sala del Carmine ospiterà il secondo spettacolo comico della Rassegna “Una Massa di Risate”. Alle ore 21 salirà sul palco Antonio Mezzancella nel suo Live Show. Il conduttore poliedrico, imitatore camaleontico, cantante e musicista, porta in un unico show musica ed allegria per il divertimento di tutte le fasce d’età.

Il Centro di Quartiere di Fruges inizia gli eventi presso la propria sede sabato 14 dicembre con l’evento di Demetra dal titolo “Donne nel mondo”. Si tratta di una serata solidale di musica, buffet e degustazione.

La Pro Loco dal 14 dicembre al 21 dicembre sarà presente in Piazza Matteotti con il proprio stand. Il 21 dicembre proporrà la consueta “Polentata di Natale” insieme a Avis sia a pranzo (dalle ore 12) che a cena (dalle ore 18).

Nel programma natalizio non mancherà lo spazio dedicato ai musei cittadini con la mostra “Cantine in vetrina” che vedrà l’esposizione di alcuni pezzi dei depositi museali del Museo Carlo Venturini e del Museo Adolfo Bonvicini. La mostra sarà visitabile dal 17 dicembre fino al 1° febbraio 2025 presso il Centro Culturale Venturini.

Giovedì 19 dicembre, dalle ore 10:30, il Coro dei bambini della Scuola Primaria Luigi Quadri si esibirà in Piazza Matteotti con l’evento “Ciao Natale”.

Venerdì 20 dicembre si partirà fin dal mattino con gli auguri a tutta la cittadinanza da parte delle associazioni che si ritroveranno in Piazza Matteotti. Nel pomeriggio del 20 dicembre il Comune di Massa Lombarda organizza insieme alle associazioni una grande festa dal titolo “Come in una Bolla” dove sarà allestita una bolla di neve dove poter fare delle foto natalizie e Babbo Natale porterà regali per tutti i bambini presenti. La giornata si concluderà alle ore 21 alla Sala del Carmine con il “Concerto di Natale” in collaborazione con l’Associazione Corale Ettore e Antonio Ricci.

Il giorno seguente, sabato 21 dicembre, oltre alla Polentata e alle letture per bambini, il Centro di Quartiere Fruges ospita l’evento Aspettando Babbo Natale alle ore 15:30 con animazione e un simpatico omaggio da parte di Babbo Natale per tutti i bimbi presenti.

Caritas Massa Lombarda organizza domenica 22 dicembre un momento per bambini dal titolo “Appuntamento con Babbo Natale e i suoi Elfi” alle ore 15 presso l’Oratorio di San Paolo con regali per tutti i bambini.

La Parrocchia della Conversione di San Paolo proporrà “il Concerto di Natale” lunedì 23 dicembre presso la Chiesa di San Paolo alle ore 20:45 nel quale parteciperanno i cori parrocchiali “San Paolo”, “Dolci Note” e “Kinnor”.

Martedì 24 dicembre è la vigilia di Natale. Dopo la Messa di Natale Pro Loco Massa Lombarda offrirà panettone e vin brulè presso il proprio stand in Piazza Matteotti.

Il 27 dicembre Caritas Massa Lombarda propone “Insieme è Natale”, un pranzo gratuito aperto a tutti all’Oratorio San Paolo. Mentre alle ore 21, le associazioni Avis, Festa de Pargher, I Ragazzi di Via Angiolina, Nebraska, Pro Loco organizzano un concerto dal titolo “Canzoni d’autore” presso la Sala del Carmine.

Il 29 dicembre si terrà il secondo appuntamento di “Cinema in Massa” con la proiezione di Inside Out 2 alle 16 e alle 18:30 presso la Sala del Carmine di via Rustici, 2.

Martedì 31 dicembre il Centro di Quartiere Fruges organizza “Capodanno al CDQ” fin dalle ore 20.

Fino al 6 gennaio 2025, MEmoria corTA (Giornale di Massa, DOD Artegrafica e Villa Alba) terrà in esposizione la mostra “Tutto il calcio minuto per minuto nei fotoromanzi di Piero Olivucci nei cent’anni del calcio massese”. L’esposizione è visitabile presso i locali Corso Vittorio Veneto, 18. La mostra si compone di cartelloni grafici e fotografici realizzati da Piero Olivucci, grafico della Tipografia Foschini e fotografo, negli anni anni ’50 e negli anni ’80 del ‘900.

L’associazione volontari e amici dello IOR ha aperto il mercatino Mani di donna in Corso Vittorio Veneto, 55 che resterà attivo per tutto il mese di dicembre e gennaio, fino a San Paolo.