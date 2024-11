Archiviata la vittoria esterna conseguita lo scorso weekend a Macerata, la Mernap Faenza torna in campo sabato pomeriggio tra le mura amiche del Palacattani. L’ottava giornata d’andata di serie B metterà di fronte ai manfredi il Città di Chieti, reduce da due sconfitte consecutive. Una mini serie negativa che si contrappone alla serie positiva dei faentini e che proprio in virtù dei punti ha ribaltato la classifica delle due formazioni. Per questo alla vigilia della gara, il tecnico della Mernap Matteo Vespignani ha predicato cautela: «Guardando la classifica – ha dichiarato Vespignani -, Mernap-Chieti è uno scontro importante che vale tanto, ma per noi sarà una partita come le altre. Quest’anno abbiamo iniziato un percorso nuovo e dobbiamo ancora crescere e migliorare sotto tanti aspetti. Se è vero che nell’ultimo mese abbiamo dimostrato di potercela giocare contro chiunque, allo stesso siamo andati anche in difficoltà contro chiunque. La nostra prerogativa deve essere quindi quella di restare concentrati e con i piedi per terra nonostante la posizione di classifica che non deve costituire una distrazione». Quanto agli avversari, l’allenatore dei rossoneri ha precisato: «Chieti a mio avviso è la squadra per struttura e qualità tecniche migliore di questo girone. Hanno fatto un punto nelle ultime tre giornate ma sappiamo benissimo che la partita avrà un coefficiente di difficoltà altissimo e noi per fare punti dovremo essere quasi perfetti». Un invito a prestare attenzione che non vuole essere però una resa: «Stiamo lavorando bene – ha concluso il tecnico -, i ragazzi hanno motivazioni alte e inoltre giochiamo in casa nostra quindi senza dubbio cercheremo di dare filo da torce a Chieti cercando di toglierci le nostre soddisfazioni e soprattutto di dare soddisfazione alle tante persone che ci vengono a vedere». Nell’occasione la formazione dei faentini sarà al completo. Il fischio d’inizio sarà alle ore 15.