La Città delle bambine e dei bambini di Massa Lombarda scende In Piazza Matteotti sabato 21 maggio con l’evento “In Piazza con Mamma e Papà”. A partire dalle 9,30 i più piccoli avranno la possibilità di divertirsi e imparare grazie a diversi laboratori.

L’atelierista Michela Cembali proporrà “i laboratori dei colori e delle emozioni”, “il laboratorio della gentilezza” e “i giochi di una volta”.

La Scuola Arte e Mestieri U. Folli farà la lezione di disegno en plen air “Scorci di Massa” ai bambini iscritti al Pastello, mentre per i bambini dello Scarabocchiamoci e per chi ha voglia di creare ci sarà “La leggenda del Drago” laboratorio di manipolazione dell’argilla.

Infine, spazio alla musica con gli allievi e docenti della Scuola Musica Antonio Ricci che scendono in piazza per incentivare le bambine e i bambini a cimentarsi con uno strumento.

Il Vicesindaco di Massa Lombarda con delega alle politiche educative, Ghiselli Carolina ha commentato: “Nonostante i due anni di pandemia la Città delle Bambine e dei Bambini non si è mai fermata e ha trovato nuove forme. Quest’anno finalmente la Città dei Bambini torna in piazza con la sua giornata per le famiglie. È una bellissima sensazione quella di riappropriarsi dei luoghi della nostra città con questa iniziativa. Un grazie di cuore a tutti coloro che rendono possibile questa bella e unica esperienza”.

Il calendario di eventi è promosso e organizzato dall’Amministrazione Comunale, Assessorati alle Politiche Educative, Culturali e alla Gentilezza.