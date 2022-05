Silvia Masi nuova direttrice della Biblioteca Classense | VIDEO

Silvia Masi è la nuova direttrice della Biblioteca Classense di Ravenna. La notizia oggi sui quotidiani in edicola. 52 anni, responsabile della Sala Borsa di Bologna, Silvia Masi dovrebbe entrare in servizio in città a giugno, dopo che sarà scaduto il mandato di Maurizio Tarantino.

Laureata in Storia economica e sociale, un master in automazione delle biblioteche e degli archivi, Silvia Masi da 8 anni è responsabile della biblioteca bolognese punto di riferimento per molti giovani e studenti universitari e per il cittadino bolognese