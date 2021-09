Massa Lombarda ospiterà anche quest’anno la tradizionale Festa della Ripresa, appuntamento che segna l’avvio di tutte le attività della comunità parrocchiale. La festa, in programma dal 4 al 12 settembre all’oratorio “San Paolo”, si terrà infatti regolarmente, con alcuni adattamenti alle iniziative, nel rispetto delle normative anti Covid.

Si inizia sabato 4 settembre alle 20.30 con “Mix musicale”, una serata dedicata alle esibizioni di dj massesi. Domenica 5 settembre è la giornata dedicata alla famiglia: alle 10.30 viene celebrata la messa all’oratorio, mentre nel pomeriggio, dalle 17, giochi e intrattenimenti dedicati ai bambini e alle loro famiglie. Infine, alle 20.30 serata musicale con le fisarmoniche del Duo Solare. Lunedì 6 settembre dalle 20.30 è in programma l’iniziativa dal titolo “Gente dell’oratorio” un momento di riflessione con i gruppi giovanili della comunità cattolica sui mesi passati e sulle prospettive per il futuro.

Gli appuntamenti ritornano con il palio del Timone in programma venerdi 10 settembre alle 21. Da sottolineare che la contesa tra i quartieri riprende dopo lo stop del 2020, in una serata che per evitare affollamenti sarà su prenotazione con il pacchetto CENA&PALIO, sino a 200 persone.

Sabato 11 settembre alle 20.30 ci sarà l’esibizione di ginnastica ritmica. La festa si concluderà domenica 12 settembre con la presentazione dei lavori di ristrutturazione del campanile della Chiesa San Paolo.

Nei giorni della festa dalle 19 sarà attivo uno stand gastronomico con specialità romagnole. Domenica 12 l’apertura sarà alle ore 12

La Festa della ripresa è organizzata dall’oratorio “San Paolo” con la collaborazione del Comune di Massa Lombarda.

L’ingresso alla festa sarà consentito mediante l’esibizione del Green Pass