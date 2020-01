Anche quest’anno oltre 300 calze distribuite dalla Befana dell’Avis: festa nei nuovi locali dell’associazione

Calze per centinaia di bambini anche quest’anno grazie all’Avis di Faenza che nel pomeriggio del 6 gennaio ha organizzato il suo tradizionale appuntamento con la Befana. Quest’anno la festa però non si è tenuta come al solito in Piazza del Popolo, ma nella nuova sede dell’Avis, al primo piano della palazzina accanto al nuovo Pronto Soccorso. La sede era stata inaugurata lo scorso 9 novembre, nell’ambito dell’inaugurazione del rinnovato reparto di pronto intervento. Con la festa dell’epifania si è quindi colta l’occasione di tornare ad aprire al pubblico i nuovi locali per farli conoscere ai donatori e a tutti coloro interessati al mondo della donazione e all’attività dell’associazione