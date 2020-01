Ladri in azione in tutta la provincia di Ravenna. Addirittura nelle casette di Natale in Piazza del Popolo nel cuore della città dei mosaici a pochi metri dal Comune e dalla Prefettura. Un caso che già si era verificato due anni fa, ma in quell’occasione entrarono solo in poche casette, mentre nella notte fra il 4 e il 5 gennaio sono entrati in quasi tutte.

“Il caso di Ravenna non è purtroppo isolato. Si segnalano colpi in tutta la provincia dalla Bassa Romagna alla Romagna Faentina e il silenzio delle istituzioni è assordante. Nessuno che si interessi o che ipotizzi soluzioni di sicurezza” commenta Andrea Liverani, consigliere regionale della Lega.

“Nei programmi della Lega – scrive Andrea Liverani – la sicurezza dei cittadini è sempre in primo piano. Cosa stanno facendo in provincia di Ravenna De Pascale e gli altri Sindaci? Potrebbero dare maggiore risorse alla polizia locale e garantire la loro presenza sul territorio, per fare un semplice esempio. Con la Lega, con Lucia Borgonzoni Presidente di questa Regione si cambierà marcia.”