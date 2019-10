La campagna nazionale “Più sicuri insieme” contro le truffe agli anziani è arrivata a Massa Lombarda venerdì 11 ottobre durante il mercato settimanale. Nel corso della mattinata è stato allestito il gazebo dall’Associazione nazionale anziani e pensionati (Anap) Confartigianato di Ravenna, presso il quale rappresentanti delle forze dell’ordine e delle istituzioni sono stati a disposizione dei cittadini per fornire consigli utili per prevenire le truffe ai danni degli anziani. Inoltre, i cittadini interessati hanno potuto trovare un pratico vademecum con i consigli utili per prevenire questo reato.

Al gazebo erano presenti il sindaco di Massa Lombarda Daniele Bassi, il vicesindaco Carolina Ghiselli, il segretario della Confartigianato Bassa Romagna Luciano Tarozzi e i rappresentanti delle forze dell’ordine del territorio.

Il vademecum è liberamente scaricabile anche su www.confartigianato.ra.it, dove si può trovare l’elenco delle “botteghe sentinelle della legalità”, ovvero la rete di 120 botteghe artigiane e del commercio che distribuiranno il vademecum e saranno anche un punto di riferimento a cui potersi rivolgere nel caso ci si sentisse in una situazione di pericolo.

Il gazebo di Confartigianato e Anap sarà allestito in tutti i mercati della provincia di Ravenna. Il prossimo appuntamento è per lunedì 14 ottobre a Bagnara di Romagna. L’iniziativa è organizzata dall’Anap Confartigianato di Ravenna, in accordo con la Prefettura di Ravenna, le forze dell’ordine e i Comuni della Bassa Romagna.