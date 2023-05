Sabato 20 maggio, alle ore 9.30 si inaugura una nuova mostra al Centro Culturale Venturini di Massa Lombarda. Si tratta dell’esposizione itinerante dal titolo “Rotoloart – Arte in Viaggio” che coinvolge 81 artisti provenienti da diverse realtà e regioni d’Italia e che resterà visitabile fino al 17 giugno.

Elisa Fiori, Assessore alla Cultura del Comune di Massa Lombarda, dichiara: “Il Centro Culturale Venturini si fa cornice perfetta per la prima tappa di questo entusiasmante progetto capace di raccogliere in maniera del tutto inaspettata e coinvolgente ben 81 artisti provenienti da diverse parti d’Italia, con diverse personalità e visioni e che, con queste loro opere, riescono a raccontarci come l’arte e il viaggio siano esperienze fortemente connesse.”

“Il viaggio non soltanto allarga la mente, le dà forma” diceva Bruce Chatwin. Gli artisti hanno dato forma a questa idea tracciando le loro opere su un semplice rotolo di carta da pacchi. Le tante strisce sono unite per formare un unico lungo “rotolo” in esposizione al Centro Culturale Venturini. Rotoloart – Arte in viaggio è una mostra itinerante che dopo l’avvio a Massa Lombarda ripartirà verso altre città d’Italia. L’idea è di Alfonso Caccavale e Antonio D’Antonio, con la curatela di Lamberto Caravita.

La tappa massese è organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Massa Lombarda con il patrocinio dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.