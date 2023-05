Tutto pronto a Marina di Ravenna per lo svolgimento della Regata Nazionale 29er (12-14 maggio), evento che radunerà presso il Circolo Velico Ravennate una sessantina di equipaggi, specialisti di questo dinamico doppio skiff giovanile.

L’importanza della manifestazione, che per la cronaca è la terza Regata Nazionale del calendario classe, richiamerà atleti da tutta Italia e anche da paesi confinanti come la Slovenia.

Anticipato dalla Regata Zonale 29er dello scorso week end, conclusasi con la vittoria del binomio rappresentante il guidone di Via Molo Dalmazia e composto da Giada Babini e Nina Ivaldi, l’evento è supportato dal main sponsor Eni, partner di lunga data del Circolo Velico Ravennate e da sempre attento all’attività agonistica dei più giovani, e sarà completato da una ricca serie di eventi collaterali e dalla socialità tipica di ogni manifestazione riservata a un parterre giovanile.

“Dopo la Regata Nazionale RS Feva, che abbiamo organizzato a inizio aprile, ci prepariamo ad ospitare i giovani del 29er, skiff propedeutico al passaggio al 49er, che è classe Olimpica. I numeri si confermano ormai da tempo generosi e in crescita per quanto riguarda gli iscritti e questo non può che essere motivo di soddisfazione per una realtà come il Circolo Velico Ravennate, che da sempre dedica buona parte delle sue attività ai più giovani” ha commentato il Direttore Sportivo del CVR, Jacopo Pasini.

Le regate valide per la Regata Nazionale 29er inizieranno venerdì e si concluderanno nel pomeriggio di domenica.

Oltre al main sponsor Eni, la Regata Nazionale 29er sarà supportata anche da Equa S.r.l. e da Bambini S.p.A.