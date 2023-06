Brutta rapina questa sera verso le 20.00, nelle vicinanze del Bagna Mercurio a Marina Romea, una famiglia di turisti è stata rapinata di due zaini che erano posti nella loro auto. Il turista quando si è accorto che nelle vicinanze della sua auto parcheggiata un uomo stava allontanandosi con in due zainetti, si messo a rincorrere il malvivente che nel frattempo era salito su una Panda, e non ha esitato ad aggrapparsi all’auto in fuga nel tentativo di fermarlo. Il ladro alla guida ha iniziato a zigzagare finché il turista non è caduto per poi scappare a folle velocità.

Avvertiti i Carabinieri che hanno fatto partire immediatamente le ricerche del malvivente. Per il turista solo lievi ferite al polpaccio.