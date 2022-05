Quasi 2000 chilometri a piedi in 87 tappe con una media di 26 chilometri al giorno, dal comune di Valdobbiadene, in provincia di Treviso a Santa Maria di Leuca, in provincia di Lecce, passando anche per Ravenna. È l’impresa di Michele Agostinetto, 44enne affetto da sclerosi multipla, che ha deciso di intraprendere questo lungo viaggio per dare coraggio a chi come lui sta vivendo questa malattia e far riscoprire l’importanza delle piccole cose quotidiane. Michele, dopo aver scoperto un anno fa di avere la sclerosi, ha deciso di riprendersi la sua vita organizzando con l’aiuto di amici e familiari questo viaggio che può essere seguito passo passo sul sito e sui social del progetto “Un viaggio da sclero”.

Il cammino di Michele è iniziato l’1 maggio e nelle giornate del 16, 17 e 18 maggio è arrivato nel Ravennate passando prima da Sant’Alberto, poi da Casalborsetti e infine da Ravenna centro, dove nella giornata di oggi è stato ricevuto da un rappresentante dell’amministrazione comunale e dell’Aism. Il viaggio di Michele proseguirà nei prossimi giorni alla volta di Forlì e terminerà il 22 agosto a Santa Maria di Leuca.