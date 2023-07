Sta per prendere il via ufficialmente la stagione 2023-24 del Faenza calcio con l’inizio della preparazione al campionato di Promozione, fissato per lunedì 31 luglio allo stadio “Bruno Neri” sotto la guida del nuovo allenatore Agostino Vezzoli.

Ad affiancarlo gli altri membri dello staff: il preparatore dei portieri Edmondo Santarelli, il collaboratore Mirko Piazza, e il vice allenatore Arturo Nicolosi, appena inserito nel gruppo, reduce da esperienze come tecnico del Pianta Forlì (Juniores Elite), e in precedenza Forlimpopoli juniores e Castrocaro senior (Promozione).

Ben otto i volti nuovi: l’ultimo appena arrivato è il il portiere classe 2003 Liam Vernacchio (già Imolese e Del Duca Grama) proveniente dal San Pietro in Vincoli comeCristian Benini,Giuseppe Lucarelli, Francesco Pezzi, e infine Qazim Gjordumi e Stefano Marocchi (due ritorni), poi Francesco Gimelli (dal Meldola), Manuel Prati (dal Massa Lombarda).