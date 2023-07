I Carabinieri Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Lugo hanno denunciato il responsabile degli spari che in data 11 luglio scorso ha creato sconcerto e terrore nella via Paurosa di Lugo.

In particolare, il quel tardo pomeriggio nei pressi di Via Paurosa e Via Lato di Mezzo sono stati uditi quattro colpi d’arma da fuoco. A spararli sarebbero stati dei ragazzi a bordo di un’autovettura di colore nero. Dopo le prime segnalazioni effettuate da alcuni residenti, sul posto sono subito giunte diverse pattuglie dei Carabinieri della Compagnia di Lugo che hanno delimitato le aree di interesse, sentito i testimoni e avviato le ricerche dell’autovettura descritta, una Volkswagen Golf di colore scuro, i cui estremi alfanumerici delle targhe non erano stati rilevati. Nel corso dei rilievi eseguiti nelle vie interessate dall’evento sono stati rinvenute cinque cartucce a salve esplose.

I militari sono giunti all’individuazione dell’autovettura e dell’autore dell’evento grazie alle testimonianze dei residenti e dalla visione delle registrazioni delle telecamere pubbliche installate nel territorio dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

I Carabinieri hanno eseguito una perquisizione nell’abitazione di un giovane ventiduenne, residente a Bagnacavallo e l’attività ha permesso di individuare l’autovettura utilizzata per compiere il gesto e di recuperare alcune cartucce a salve dello stesso tipo rispetto a quelle rinvenute nel luogo dell’evento.

L’evento è da attribuire ad una “bravata” di giovani che ha dato comunque origine ad una denuncia alla Procura della Repubblica di Ravenna per “esplosione pericolose e porto di armi od oggetti atti ad offendere in luogo pubblico senza giustificato motivo”.