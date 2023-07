La Polizia Locale di Ravenna sta cercando una station wagon grigia dopo l’incidente mortale di giovedì pomeriggio in viale Europa dove ha perso la vita un uomo di 62 anni, Francesco di Como. Lo scrive Il Resto del Carlino. Secondo il racconto di alcuni testimoni, la manovra del conducente della vettura sarebbe all’origine della collisione fra la moto di Di Como e la Mercedes che proveniva in senso opposto.

La station wagon procedeva lungo viale Europa nella stessa direzione della Mercedes. Secondo i presenti avrebbe svoltato a sinistra per entrare nel distributore di benzina presente sull’altro lato della carreggiata. Una manovra però non consentita dalla doppia linea continua, che avrebbe tagliato la strada alla moto. Di Como quindi sarebbe stato costretto a scartare a sua volta a sinistra, invadendo la corsia opposta, per evitare l’impatto con la station wagon. Impossibile però a quel punto evitare anche la Mercedes e lo scontro violentissimo.