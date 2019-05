Sabato 18 maggio, in occasione del concerto di fine anno scolastico, sono state consegnate le borse di studio “Luigi Penazzi” ai giovani talenti della scuola di musica “Giuseppe e Luigi Malerbi”.

Il riconoscimento è stato creato dal Comune di Lugo per volontà della scomparsa Tamara Penazzi in memoria del padre, illustre musicista dalla carriera internazionale e per diversi anni direttore della scuola lughese.

Sono stati premiati i pianisti Alessandro Koebler, Domenico Bevilacqua, Riccardo Martinelli e Junko Jamaguky; un premio speciale è stato assegnato alla Malerbi Rock Band, valido per la realizzazione di un cd in studio di registrazione.