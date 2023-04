Nella seduta di ieri sera il Consiglio Comunale ha approvato cinque delibere. La seduta si è aperta con la comunicazione del sindaco Davide Ranalli sul nuovo ingresso in giunta di Alessandra Fiorini, nuova assessora a Volontariato, Associazionismo e Promozione territoriale e urbana. È seguita la surroga dell’ex consigliera Fiorini con l’ingresso in Consiglio Comunale di Andrea Valentinotti, tra i consiglieri del Partito Democratico, approvato all’unanimità (uguale votazione per l’immediata eseguibilità).

La sostituzione di un componente nelle commissioni consiliari di I,II e III dipartimento e nella commissione consiliare di controllo attività società partecipate è stata approvata all’unanimità e uguale votazione ha avuto l’immediata eseguibilità (il consigliere Fabrizio Lolli/Gruppo Misto entra nelle commissioni e il consigliere Davide Solaroli/Gruppo Misto assume la carica di capogruppo nella rotazione semestrale).

La delibera sulle modifiche statutarie di Romagna Acque S.p.A. è stata approvata all’unanimità e uguale votazione ha avuto l’immediata eseguibilità.

La delibera sull’adeguamento del programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il periodo 2023/2024 è stata approvata con 16 voti favorevoli (Pd, Insieme per Lugo, Per la Buona Politica) e 5 astenuti (Lega Nord – Salvini Premier, Movimento 5 Stelle, Davide Solaroli/Gruppo Misto); uguale votazione per l’immediata eseguibilità. La delibera per l’approvazione delle linee di indirizzo per la concessione in gestione del complesso sportivo Oriano Filippi di Voltana è stata approvata all’unanimità come l’immediata eseguibilità. La ratifica della delibera della giunta comunale del 30 marzo su una variazione al bilancio di previsione 2023-2025 assunta in via d’urgenza con i poteri del Consiglio Comunale è stata approvata con 14 voti favorevoli (Pd, Insieme per Lugo) e 7 contrari (Lega Romagna- Salvini Premier, Per la Buona Politica, Movimento 5 Stelle, Gruppo Misto/Davide Solaroli); uguale votazione ha avuto l’immediata eseguibilità

Il rendiconto di gestione dell’anno 2022 è stato approvato con 15 voti favorevoli(Pd, Insieme per Lugo) e 7 contrari (Lega Romagna – Salvini Premier, Per la Buona Politica, Gruppo Misto/Davide Solaroli); uguale votazione ha avuto l’immediata eseguibilità.

Nello spazio dedicato alle comunicazioni il consigliere Davide Solaroli (Gruppo Misto) ha fatto presente la difficoltà di seguire la seduta a causa della musica diffusa dal Luna Park e ha chiesto alla Presidente di porre attenzione in futuro alla concomitanza quando si fissano le date del Consiglio.

Il Consiglio è proseguito con la discussione delle risposte fornite dalla Giunta alle interrogazioni e alle interpellanze.