Mercoledì 29 maggio 2019 ha compiuto cento anni la signora Rosa Brini di Lugo, circondata dall’affetto dei suoi cari.

Rosa è nata il 29 maggio 1919 a San Lorenzo di Lugo e ha sempre abitato nel comune di Lugo. È rimasta vedova di guerra all’età di 25 anni. Ha lavorato come artigiana, realizzando materassi e trapunte. È riuscita a sconfiggere il cancro al seno e a 93 si è rimessa completamente da una frattura del bacino: “Può essere un messaggio di speranza per tante persone”, ricorda Bruna Marini, l’unica figlia.

Per tutta la vita ha letto “Il Resto del Carlino”, che è riuscita ad andare a prendere in edicola autonomamente fino a pochi anni fa; ancora oggi gode di ottime capacità di lettura. Vive in casa insieme alla badante ed è accudita quotidianamente anche dalla figlia, che abita nella casa di fronte alla sua. Ha due nipoti, Alba e Giacomo, e un pronipote, Lorenzo.

Il sindaco Davide Ranalli le ha inviato per l’occasione un telegramma di auguri e una pergamena ricordo.