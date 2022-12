Sono festività intense per l’Ecomuseo delle Erbe Palustri di Villanova di Bagnacavallo.

Venerdì 23 dicembredalle 19 è in programma la “Notte dei presepi”, cena concerto con buffet delle feste, canti natalizi e canzoni del cuore con il gruppo vocale “A voi canté neca me”. Costo 15 euro a persona, prenotazioni allo 0545 280920.

Durante la serata ci sarà anche l’apertura straordinaria dell’ormai tradizionale mostra di presepi creativi“La Capanna del Bambinello”, allestita sempre presso l’Ecomuseo. Giunta alla decima edizione, la mostra prende spunto dal recupero dell’antica usanza locale che, in mancanza delle statuine, vedeva i bambini autori di un presepe realizzato con le patate e caratterizzato dalle figure armate delle carte da briscola, poste a guardia della capanna.

La mostra sarà visitabile fino al 29 gennaio, durante gli orari di apertura dell’Ecomuseo.

Il prossimo evento sarà,lunedì 26 dicembre, la “Camminata dei Presepi e dei Murales” organizzata in collaborazione con l’associazione sportiva Gs Lamone Russi. Si tratta di una camminata ludico-sportivo con ritrovo alle 8 all’Ecomuseo per visitare presepi creativi e sostenibili, arazzi d’autore e ceramiche e partenza alle 9.30 per un itinerario di circa 11 chilometri e mezzo attraverso un percorso che toccherà alcuni dei caratteristici murales di Villanova. Ristori durante il percorso e all’arrivo.

Il31 dicembresarà poi la volta della Festa de Scartòz, capodanno conviviale con menu al cartoccio e musica con Vittorio Bonetti.

Per quanto riguarda invece i diversi eventi che si sono svolti nei giorni scorsi, «uno in particolare – spiegano dall’Ecomuseo – ha sorpreso per la partecipazione e l’entusiasmo a proseguire in questo tipo di turismo esperienziale e alternativo: “La pedalata dei presepi”. Il 17 dicembre, questo evento sperimentale, realizzato in collaborazione con Fiab Ravenna e Gev e Fiab Faenza ha visto le partenze dalle rispettive piazze, per collegare le Terre del Lamone attraverso i percorsi fluviali del Lamone e del Canale Naviglio. L’accoglienza con rinfresco presso la Locanda dell’Allegra Mutanda, sala conviviale dell’Ecomuseo, ha visto arrivare numerosi gli amici della bici ravennati, che hanno atteso i faentini, i quali affrontavano un percorso più lungo. Sicuramente – concludono dall’Ecomuseo – tutto questo avrà un seguito in primavera con “la Pedaleda cun la magneda longa” già prevista per il 20 maggio 2023.»