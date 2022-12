“Il successo della prima giornata legata alla 5° edizione del progetto “Grazie Babbo Natale 2022” organizzato, dall’associazione ‘Il Terzo Mondo ODV’ con l’appoggio della Polizia di Stato nonché del Questore di Ravenna Dott.ssa Giusi Stellino, è andato oltre le aspettative.

L’iniziativa era prevista per le ore 15:30, ma il trionfo della festa si notava già sin dalle ore 15:00, con il protocollo di accoglienza dei vari partecipanti disposto dalla Questura di Ravenna in collaborazione con l’associazione ‘Il Terzo Mondo ODV’ con in prima linea il Questore di Ravenna Dott.ssa Giusi Stellino ed il Presidente della Onlus Charles Tchameni Tchienga.

È stato bello ed emozionante vedere il Prefetto di Ravenna Dottor Castrese De Rosa, i dirigenti ed i Poliziotti della Questura di Ravenna, i massimi rappresentanti dei sindacati tali Raffaele Vicidomini della Segreteria Confederale della CGIL, Maura Masotti Segreteria Generale Provinciale Spi – Cgil, Daniela Brandino Segreteria Generale Uil Pensionati ed in rappresentanza anche della Uil Provinciale, prestarsi al servizio dei bambini e genitori dello ‘Sportello del Sorriso’ di via Grado 30 a cura della Onlus, condividendo la loro gioia ed emozione immensa sia durante la mega merenda offerta dal Questore di Ravenna Dott.ssa Giusi Stellino che durante la visita alle volanti ed alle moto della Polizia di Stato.

In presenza delle istituzioni, delle associazioni sindacali e della società civile ravennate, è stata l’accasione per la coppia Manuela Cavallucci e Mattia Dall’Aglio consegnare l’assegno di € 3000,00(con l’impegno di ripeterlo ogni anno) al presidente Charles Tchameni Tchienga in veste di Babbo Natale dello ‘Sportello del sorriso’. È un grande gesto di solidarietà devoluto ai 28 bambini da 0 a 14 anni e 5 educatori dell’ Orfanotrofio della ‘Miséricorde Divine Sainte Faustine’ di Douala in Camerun. Poiché non c’è futuro senza solidarietà; un impegno molto apprezzato ed elogiato sia dal prefetto di Ravenna Dottor Castrese De Rosa che dal Questore di Ravenna Dott.ssa Giusi Stellino.

C’è da sottolineare annuncia Tchameni, che tale donazione da inizio al nuovo progetto dello ‘sportello del sorriso’ di via Grado 30 nonché della Onlus ‘Il Terzo Mondo ODV’ che si intitola “Addotta un Orfanotrofio”. L’intento del progetto è quello di dare una possibilità concreta a tutti coloro che hanno necessità di esprimere il loro amore, affetto ed attenzioni prendendosi cura di un intero orfanotrofio, come un genitore si prende cura della propria famiglia durante un anno intero.

A partire dalla prefettura, la Questura ed il Comune di Ravenna, le associazioni sindacali confederali e di categoria (CGIL, Spi – Cgil e UIL, Uil Pensionati che, sin dalla prima edizione, hanno condiviso questa iniziativa), tutti i bambini assieme ai loro genitori, ringrazio di cuore indistintamente tutti i partecipanti per averci onorato. Da immigrati, grazie alla Polizia di Stato ci siamo sentiti coccolati. Siamo tornati a casa con l’orgoglio di sapere di essere anche noi parte integrante di questa bellissima città.

La merenda con il Babbo Natale dello ‘Sportello del sorriso’ di via Grado 30 organizzata in Questura dal Questore di Ravenna Dott.ssa Giusi Stellino è stata la dimostrazione che si può vivere tutti insieme in armonia ed in condivisione nel pieno rispetto delle regole e delle leggi anche tradizioni ed usanze proprie. Con un Babbo Natale cosi generoso tale da prepare un pensiero anche per tutti i sostenitori, abbiamo vissuto l’Italia che Vogliamo. È stata una grande festa di solidarietà inedita all’insegna di una integrazione inclusiva ed interattiva.

Tutti bambini avendo ricevuto i doni sia da babbo natale dello sportello del sorriso che dal Questore di Ravenna sono tornati a casa col il sorriso alle stelle. L’iniziativa è stata allietata dalla Cantautrice Samantha Tchameni.

Charles conclude ricordando che la distribuzione dei doni ai bambini che frequentano lo sportello del sorriso di viaGrado 30 continuerà oggi 22 e domani 23 per concludersi il 24 dicembre dalle ore 15:30alle ore 18:30.

Il sorriso di un bambino è per noi un punto di crescita.”