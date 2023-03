La Fondazione “Giacomo Lercaro” rende noto che è stato nominato il nuovo Direttore della “Raccolta Lercaro”. Da sabato 1 aprile entrerà in servizio il prof. Giovanni Gardini, attualmente Presidente dell’Associazione dei Musei ecclesiastici italiani, Vice Direttore del Museo e della Biblioteca diocesana di Faenza-Modigliana.

La “Raccolta Lercaro” ha sede in via Riva Reno 57 a Bologna ed è nata nel 1971 dall’unione fra alcune opere di proprietà del Card. Lercaro, Arcivescovo di Bologna dal 1952 al 1968, con altre a lui donate da celebri artisti e collezionisti.

«Il compito che spetterà al nuovo Direttore – spiega Mons. Roberto Macciantelli, Presidente della Fondazione “Lercaro” (www.fondazionelercaro.it) – sarà tanto impegnativo quanto bello. Il nostro obiettivo è far gustare la dimensione spirituale attraverso le opere d’arte proponendo degli autentici itinerari di fede, rinnovando il dialogo che la fede e la bellezza hanno sempre intrattenuto. In continuità con quanto realizzato dal precedente Direttore, Francesca Passerini, che ringraziamo per il lavoro svolto in questi anni, siamo certi che Gardini svilupperà ulteriormente la Raccolta aiutando tutti a conoscere meglio questo autentico tesoro legato alla storia della nostra città e a quella della Chiesa locale attraverso la figura del cardinale Lercaro».

«Se dovessi riassumere in una sola parola questo nuovo incarico – afferma Gardini – utilizzerei il termine “servizio”. Guardando a precedenti esperienze e a quelle in corso mi sono accorto di quanto sia questa la dimensione che più mi corrisponde. Si tratta di un servizio nei confronti di una Chiesa e di una città, eredi di una importante storia di fede e di cultura. I musei sono luoghi di incontro, spesso mi piace paragonarli a delle piazze, dove le persone si danno appuntamento per stare insieme, per confrontarsi. Penso che si debba proseguire in questa direzione».