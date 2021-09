Le nuove aule scolastiche dovranno essere più sicure ed ecologiche

Le nuove aule scolastiche in Emila-Romagna dovranno essere sicure, accessibili, confortevoli ed ecologiche. La Regione ha presentato le nuove Linee guida per la qualità degli spazi educativi realizzate insieme all’architetto Mario Cucinella. Aule in grado di garantire agli studenti il giusto comfort climatico e un adeguato ricambio d’aria e dove la luce del sole sia la principale fonte di illuminazione. Ragazze e ragazzi che abbiano sempre modo di guardare fuori per avere un contatto visivo diretto con la natura e insegnanti che non debbano alzare la voce grazie a un’acustica ottimizzata. Edifici che prevedano spazi flessibili e diverse zone di apprendimento e che abbiano un ridotto impatto in termini di CO2 per merito dei materiali naturali e riciclati, dell’efficientamento energetico e dell’uso di energia da fonti rinnovabili.