Scontro con un’auto: bici spezzata e ciclista ricoverato al Bufalini

Grave incidente nella mattinata di sabato a Faenza, in via Gesuita, nelle campagne di San Biagio, poco dopo le 10, dove un ciclista è rimasto ferito dopo uno scontro con un’auto. Non sono ancora chiare le generalità dell’uomo che stava intraprendendo un’escursione con alcuni amici. Da definire anche le dinamiche del sinistro stradale. Il ciclista infatti stava percorrendo via Gesuita in direzione di Faenza. In direzione opposta stava sopraggiungendo una Citroen C1. Da una prima parziale ricostruzione degli eventi, sembra che l’uomo in bici abbia improvvisamente scartato a sinistra e l’impatto è stato inevitabile vista anche la strada molto stretta delimitata ai bordi dai fossati.