Nell’ambito dei lavori di riqualificazione della strada statale E45 (ss 3 bis “Tiberina”) sono previste delle modifiche temporanee alla circolazione in provincia di Ravenna.

A partire da oggi martedì 4 ottobre, fino a giovedì 22 dicembre, sarà chiuso al traffico – per chi viaggia in direzione Roma – lo svincolo in uscita di Casemurate (km 234,850).