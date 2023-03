Per lavori in un cantiere edile di un’abitazione privata, sono previste modifiche alla viabilità nel comune di Faenza:

• divieto di sosta zona con rimozione forzata in largo del Portello (lato Bologna della carreggiata) dalle 19 di lunedì 6 alle 18 di martedì 7 marzo.

• divieto di transito nel tratto di via Santa Maria dell’Angelo compreso tra via Pascoli e via Cavour dalle 7 alle 18 di martedì 7 marzo tranne per i veicoli in uso a residenti per i quali sarà previsto il doppio senso di circolazione e istituzione di STOP E DARE LA PRECEDENZA in caso di immissione su via Pascoli.