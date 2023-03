“In occasione della Giornata internazionale della donna le Pensionate Cisl dell’Emilia ricordano le conquiste sociali ottenute sino ad oggi, consapevoli però che ogni conquista non è mai definitiva, se non è difesa ogni giorno dall’impegno di tutte/i in primis nel sindacato.

La Fnp con la sua storia ed il quotidiano impegno delle sue associate a tutti i livelli, opera sul territorio a tutela dei diritti di tutte le donne, giovani ed anziane, attraverso punti di ascolto, incontri, iniziative su diritti e salute delle donne.

Le Pensionate Cisl sono consapevoli della lunga strada da percorrere per l’uguaglianza di diritti per tutte le donne. Infatti, ancora le donne sono vittime di discriminazioni, abusi e violenze in ogni parte del mondo ed anche le nostre comunità non ne sono immuni.

Pertanto, le Donne Fnp intendono essere all’interno del sindacato soggetto propositivo di idee ed iniziative volte a migliorare in primis la condizione delle donne e quindi degli uomini e di tutta la collettività, consapevoli che un’accresciuta presenza femminile nella Fnp sia un beneficio per tutti.

Quindi, concretezza: i simboli sono importanti nella misura in cui incitano all’azione ed ai conseguenti risultati. Da qui il tributo Fnp alle donne, celebrate con alcune frasi, aforismi e citazioni, da condividere con le amiche e magari regalare insieme alla mimosa, fiore simbolo di questa giornata…

Fabrizio Caramagna, puntualizza: “Senza il vostro sorriso il mondo sarebbe eternamente buio…

Shakespeare scrive: ” Per tutte le violenze consumate su di Lei, per tutte le umiliazioni che ha subito, per il suo corpo che avete sfruttato, per la sua intelligenza che avete calpestato, per l’ignoranza in cui l’avete lasciata, per la libertà che le avete negato, per la bocca che le avete tappato, per le ali che le avete tagliato, per tutto questo: in piedi Signori, davanti a una Donna! “.

Kofi Annan (Premio Nobel per la pace) sottolinea: “La violenza contro le donne è una delle più vergognose violazioni dei diritti umani”.

Paola Torrente (modella): “Dire no alla violenza può sembrare scontato, ma finché ci sarà bisogno di una giornata internazionale contro la violenza sulle donne significa che i nostri NO non saranno stati ancora abbastanza”.

8 marzo tutti i giorni: “Sarà veramente la festa della donna quando non ci saranno più donne uccise, picchiate, sfigurate, perseguitate, molestate, da qualcuno che dice di amarle”.

Bruno Previtali (scrittore) “A tutti coloro che affermano “Chi dice donna dice danno” rispondiamo E’ VERO perché le donne: “Danno la vita, Danno la speranza Danno il coraggio, Danno se stesse per amore”.”