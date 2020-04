Lunedi 20 aprile alle ore 21.00, attraverso la piattaforma Zoom, si terrà la terza conferenza della rassegna Incontro col Filosofo, organizzata dall’Ass. Filò. Il filo del pensiero. Emanuela Minardi* condurrà in streaming una conferenza dal titolo Diventa chi sei. La filosofia come cura di sé:

Nel 1981 Gerd Achenbach, fondando la Società per la pratica filosofica (Gesellschaft fur Philosophische Praxis), inaugura una nuova disciplina e professione, la consulenza filosofica. Ma tale pratica, che si distingue dalla psicologia e la psicoterapia, nonostante i fitti intrecci con questi campi, ha radici lontane nella tradizione filosofica, inserendosi nell’alveo di quei filosofi dell’esistenza, da Socrate ad alcuni protagonisti del dibattito contemporaneo, che riscoprono nella conoscenza di sé il primo passo per cercare una forma di cura proprio nel pensiero. La consulenza filosofica è un modo di interpretare in chiave pratica questa tradizione.

*Emanuela Minardi si è laureata in filosofia a pieni voti nel 1993 presso l’Università di Bologna. Ha conseguito le abilitazioni all’insegnamento di Filosofia, Scienze Umane e Storia nel 2000 e 2001 e ha conseguito il Master in Consulenza Filosofica presso l’Università Cà Foscari di Venezia nel 2013. Dal 1997 insegna Filosofia e Scienze Umane. Dal 2012 è docente di Filosofia e Storia presso il Liceo Torricelli-Ballardini di Faenza. Ha condotto molteplici esperienze laboratoriali con adolescenti e adulti su tematiche psicologiche ed esistenziali. Ha esercitato come consulente presso strutture psichiatriche ed è socia dell’associazione di Consulenza Filosofica AIM CoFil. Dal 2018 coordina il gruppo Philos, che propone attività per la conoscenza di sé.

Di seguito il link per collegarsi alla piattaforma:

Non è necessario registrarsi al servizio Zoom e non sono necessarie password. È sufficiente cliccare sul link: il sistema chiederà di installare Zoom.

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/96948521920

Alcuni sistemi operativi richiederanno la seguente password (meeting ID):

Meeting ID: 969 4852 1920

Aiuto

Per eventuali difficoltà di connessione potete contattarci scrivendo al nostro indirizzo mail filo@filoedu.com o al numero 3488861278.

Quale filosofia nel tempo delle fragilità?

Un ciclo di incontri (virtuali) per provare a fare filosofia in un presente sospeso

Cosa può dirci la filosofia, oggi? Che ruolo può avere l’esercizio del pensiero in un tempo in cui emergono le nostre paure più irrazionali? E quali sono le domande che ci muovono? Quelle eterne, irrisolvibili che abitano gli uomini da sempre, o ce ne sono di nuove, ugualmente difficili? A partire dalle domande ricevute online (tramite questo questionario), l’Ass. Filò. Il filo del pensiero ha invitato filosofi, esperti ed educatori a proporre delle riflessioni per provare a ragionare insieme su temi oggi più che mai attuali, quali le trasformazioni della società, le fragilità umane, la relazione con l’altro, il rapporto tra uomo e natura. Ogni ospite affronterà una domanda, in seguito a cui verrà dato ampio spazio alla discussione con i partecipanti.

Per questo secondo incontro, mercoledì 22 aprile alle ore 21.00, l’ospite sarà Massimo Iiritano*, filosofo, docente ed esperto di filosofia con i bambini, autore di Ma come si fa a pensare?. Diario di un maestro di filosofia (Castelvecchi 2019), con una lezione dal titolo Quale filosofia nel tempo delle fragilità?“



*Massimo Iiritano, dottore di ricerca in Filosofia della religione all’Università di Siena-Arezzo, ha svolto attività didattica e di ricerca presso diverse Università, italiane e straniere. è stato docente incaricato di Antropologia delle religioni all’Università per Stranieri di Perugia, ha collaborato con la cattedra di Estetica dell’Università di Perugia e con la cattedra di Filosofia delle religioni dell’Università di Siena-Arezzo.

Attualmente è docente di ruolo nella scuola pubblica, è membro del comitato scientifico dell’OSCOM (Osservatorio per la Comunicazione dell’Università Federico II di Napoli), Presidente dell’associazione nazionale Amica Sofia (Università di Perugia). Collabora alla cattedra di filosofia politica dell’UNICAL e con il centro di ricerca ICONE dell’Università San Raffaele di Milano. è stato allievo e collaboratore, tra gli altri, di Sergio Quinzio, Bruno Forte, Sergio Givone, Massimo Cacciari.

