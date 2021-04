Con il 26 aprile arriva la possibilità dei cinema di riaprire, ma la ripartenza in provincia di Ravenna sarà molto a rilento e si farà attendere ancora qualche giorno. I cinema infatti si trovano ancora in un contesto fortemente penalizzato da un mercato distributivo che di fatto propone una possibilità di scelta minima sul mercato, mentre il coprifuoco impone orari tipici di una passione cinematografica che ormai non esiste più da decenni.