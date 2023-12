In queste giornate piazza Vittorio Emanuele II sarà allestita con sessanta lanterne decorate e ogni sera alle 18 ci saranno piccoli racconti semi-improvvisati, all’interno di una grande lanterna che è in realtà una vecchia botte per il vino ri-decorata per l’occasione: chi vuole raccontare un sogno, un desiderio, una storia, può farlo prenotando il proprio turno scrivendo su Whatsapp al 366 3734214. L’idea è quella di incontrarsi in piazza davanti a un racconto e condividere qualche ora in compagnia.

Le lanterne che allestiscono la piazza sono state realizzate dall’artista piemontese Antonio Catalano e da diversi cittadini grazie a un laboratorio aperto a tutti tenuto alla scuola Arti e mestieri di Cotignola. L’iniziativa è organizzata dall’associazione Primola.

Da giovedì 4 a domenica 7 gennaio, dalle 17 in poi, torna inoltre «E trèb in piàza»: musica, intrattenimento e cucina romagnola attorno all’albero di Natale.

Giovedì si accendono i bracieri al suono della cornamusa scozzese di Terry Buckley Tabanelli e, a seguire, cori sotto l’albero dei bambini delle scuole, spettacolo di burattini e musica folk con il Trio Agricolo. Venerdì concerto rock della scuola di musica di Cotignola, spettacolo di bolle di sapone e balli popolari con Quinzân. Sabato la Befana con calzette per tutti, marionette e balli della tradizione.

Domenica l’appuntamento è alla mattina con la Cappelletti Gravel: giro in bici informale di circa 70 km (500 metri di dislivello) ritrovo in piazza alle 8.30, partenza dalle 9 alle 9.30 (info e iscrizioni cappelletti.gravel@gmail.com). Per chi non pedala, passeggiata alla scoperta dei murales del paese con Romagna Sentieri (info e prenotazioni scrivendo su Whatsapp al 349 3523188). Rientro con pranzo in piazza e intrattenimento musicale a cura di Glauco deejay.

La pedalata e l’escursione sono gratuite.

Gli stand gastronomici delle associazioni cotignolesi proporranno polenta, pasta e fagioli con pancetta, cappelletti, tagliatelle, piadina con affettati e formaggio, arrosticini, pizza fritta, hot dog, dolci e castagne; vino, birra, bisò e le famose grappe degli Alpini; apertura (anche per l’asporto): 4 e 5 gennaio dalle 17.30, il 6 gennaio pranzo dalle 11 e cena dalle 17.30, il 7 gennaio solo pranzo dalle 11.

«E trèb in piàza» è organizzato in collaborazione con le associazioni Comitato di gemellaggio, Ciclistica Cotignolese, gruppo Alpini, Pro loco, motoclub I Leoni, Calcio Cotignola, Cotignola Invita, pesca sportiva «Nino Grilli», Avis – sezioni di Cotignola e Barbiano.