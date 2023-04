La pasta ripiena romagnola incontra lo speck del Trentino: show cooking in Piazza Kennedy

Show cooking dello chef Marco Cavallucci in piazza Kennedy sabato pomeriggio. Terza giornata dedicata alla tradizione gastronomica a Ravenna. In Piazza del Popolo la fiera mercato con i prodotti italiani di Bell’Italia; in piazza Kennedy le tradizioni romagnole di Bella Romagna, evento voluto da Confesercenti. Incontri il tema del fine settimana. Sabato infatti la pasta ripiena romagnola si è accompagnata allo speck del Trentino Alto Adige nel piatto creato dal cuoco di Casa Spadoni. Domenica alle 18 l’ultimo appuntamento. Cucine aperte però sempre dalle 12.