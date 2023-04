La Fenix chiude la stagione regolare con la vittoria per 3-2 in casa del Retina Cattolica. Un successo d’oro, che permette alle faentine di essere la migliore terza dei quattro gironi di serie C. Nei play off, che partiranno il 15 aprile, la Fenix dovrebbe incontrare il Progresso Eurotech Bologna, seconda classificata del girone. Il calendario verrà reso noto nei prossimi giorni.

La Fenix gioca in casa del Cattolica un match molto combattuto tranne che nel secondo set dove crolla 15-25. La reazione non manca ed infatti le faentine rientrano in campo con uno spirito differente restando sempre lucide soprattutto nel tie-brek vinto 15-13.

Retina Cattolica – Fenix Faenza 2-3 (17-25, 25-15, 23-25; 27-25; 13-15)

CATTOLICA: Boccarosssa, Bracci (L), Caputo 1, Celetti Le. 2, Celetti Lu. 12, Fabbri 15, Fanelli 3, Magi 10, Giorgi ne, Ricci 6, Veschi, Zuccarini ne

FAENZA: Alberti 19, Bertoni 13, Solaroli (L2), Gorini 5, Scardovi 8, Betti 8, Emiliani 1, Baldani 1, Spada 7, Seganti ne, Ronchi (L1), Guardigli, Maines 5. All.: Manca

ARBITRI: Marchetti – Casadei

NOTE. Punti in battuta: CA: 7; FA 1:; Errori in battuta: CA: 17, FA: 15; Muri: CA: 5; FA: 8.