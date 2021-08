Appuntamento domani nel pieno centro con Chiara Francesconi, candidata del Partito Repubblicano alle prossime elezioni amministrative per il Consiglio comunale di Ravenna del 3 e 4 ottobre.

Dalle ore 17.30 all’Enoteca Cà De Ven un incontro pubblico dal titolo “La magia del mosaico e della musica, fra cultura e istruzione”.

Tanti i temi che saranno trattati in questa occasione, alla presenza di amici ed ospiti che approfondiranno argomenti che spazieranno nel mondo dell’arte ad ampio raggio, partendo dal il fascino riconosciuto in tutto il mondo del mosaico bizantino fino ad arrivare alla musica. Una discussione aperta che non dimenticherà le ricadute di questo settore sull’ambito dell’istruzione e della cultura in genere.

All’evento prenderanno parte, oltre alla candidata Chiara Francesconi:

Antonio De Rosa – sovrintendente della Fondazione Ravenna Manifestazioni

Marco Bravura – Artista e mosaicista

Carolina Carlone – docente e scrittrice

Anna Maria Storace – Direttrice dell’Istituto Superiore di Studi Musicali G. Verdi

Paola Babini – Artista e docente di tecniche pittoriche dell’Accademia delle Belle Arti di Bologna

Davide Servadei – Maestro della Bottega d’Arte ceramica Gatti di Faenza

L’evento si svolgerà all’aperto. Nel caso di maltempo all’interno del locale nel pieno rispetto di tutte le normative e le disposizioni in vigore in materia di contenimento della diffusione del Covid-19.