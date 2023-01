Fiaccolata al capanno Garibaldi il 31 dicembre per ricordare gli eventi risorgimentali del 1849 nel 140° anniversario della scomparsa di Giuseppe Garibaldi. Identico anniversario per la nascita della Società del Capanno Garibaldi. La fiaccolata è un appuntamento che si ripete dal 2010, sospeso solo in tempo di pandemia, ed è stata promossa dalla Società Conservatrice del Capanno Garibaldi in collaborazione con la Fondazione Ravenna Risorgimento e dall’Ass. Naz. Veterani e Reduci Garibaldini.