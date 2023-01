Lugo ha festeggiato l’arrivo del capodanno con il concerto di Nada

Il capodanno a Lugo è stato festeggiato in piazza Baracca con il concerto gratuito di Moder e Nada. Una serata organizzata dal Comune che ha riportato la musica live nella piazza principale della città.

La serata è iniziata alle 21 con il primo artista, Moder, rapper fondatore del gruppo “Il Lato Oscuro della Costa” impegnato nel Cisim a Lido Adriano, centro internazionale studi e insegnamenti mosaico ovvero un luogo di incontro, confronto e partecipazione alla vita sociale e culturale di una comunità. Moder ha consegnato parole affettuose per la città: “Sono felice di essere a Lugo perché è stata fatta una scelta in controtendenza, scegliendo il cantautorato invece delle cover, e perché, aprire un’artista incredibile come Nada, non succede tutti i giorni”.

Dalle 22 circa, sul palco è salita Nada, in questi mesi in tour con “La paura va via da sé se i pensieri brillano”.

Dopo gli auguri, in compagnia di sindaco e giunta, la festa non è finita ma, fino all’1, la piazza ha continuato a ballare con un Dj set a cura di Luigi Bertaccini.