Anche quest’anno la Casa residenza per anziani Tarlazzi-Zarabbini di Cotignola è stata scelta dall’Associazione “Amici per gli Altri” per un’importante donazione, la seconda in tre anni.

“Siamo davvero onorati di questo gesto – commenta Nicoletta Vitali, coordinatrice della Casa residenza -. Ricevere questa fiducia per la seconda volta ci riempie di orgoglio e cercheremo di valorizzarla al meglio. In occasione della precedente donazione dell’Associazione abbiamo dotato tutte le camere dei nostri ospiti di un televisore. Quest’anno abbiamo destinato l’aiuto all’organizzazione di un progetto di Pet Therapy da svolgere in primavera e che riscuote sempre molto successo. A tutti i soci e le socie dell’associazione rivolgiamo quindi i nostri più grandi ringraziamenti, da parte di tutte le persone che vivono e lavorano al Tarlazzi-Zarabbini e da parte degli enti gestori”.