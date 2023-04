La chiusura del MEI 25 a Cervia e Faenza

Verso la chiusura del MEI 25 a Cervia e a Faenza: il venerdì 21 aprile alle 19 alla Darsena del Sale di Cervia la presentazione del libro L’Osteria del Palco che celebra i 25 anni del MEI, il sabato 22 aprile granfinale dei concerti live al Piccadilly di Faenza con la finale del Cramps Contest per i 50 anni della storica etichetta discografica indipendente con Andrea Tich, Analogic, Beart e Revenant e con gli ospiti Jam Republic vincitori di Faenza Rock e FOur Strangers per un gran finale rock. Apertura alle 19 con l’incontro su NFT e Blockchain: il futuro della musica indipendente con gli NFT musicali. Al pomeriggio si conclude il primo corso di dj a Faenza con 12 allievi con Max Monti a cura del MEI, al mattino il Mei si presenta alla Toscanini Next alla Scuola Sarti