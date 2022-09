Il senatore del PC e candidato con la lista Italiana Sovrana e Popolare, Emanuele Dessi,ha partecipato al presidio per la dignità abitativa organizzata presso le Case Popolari di via Pattuelli del quartiere Mattei. Hanno preso la parola Canzio Visentin, Alessandro Sisalli e Matteo Rossini, candidati di Italia Sovrana e Popolare e Giuseppe Limantri del sindacato SGC/LMO. Il senatore Dessi ha ricordato la sua proposta di legge per favorire con una rata non superiore al 33% del reddito famigliare l’acquisto immediato dell’immobile che diventerebbe in tal modo subito di piena proprietà dell’inquilino. Una proposta di legge assai articolata, una valida risposta all’inefficienza dell’ACER, una risposta alla volontà dei comuni di esternalizzare i servizi sociali. Italia Sovrana e Popolare lotterà contro ogni forma di privatizzazione ed esternalizzazione dei pubblici servizi.

Per maggiori informazioni sulla proposta di legge Dessi basta prendere visione del DDL.S.1006