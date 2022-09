Continuano gli appuntamenti con la XXVIII edizione di Bassa Romagna in fiera, la grande campionaria che animerà il centro storico di Lugo fino a domenica 18 settembre con oltre duecento espositori da tutti i settori merceologici.

Domenica 11 settembre ci saranno ben tre appuntamenti all’Agorà: alle 16 Beta Imprese presenta il corso abilitante per agente e rappresentante di commercio, proponendo un approccio diverso alla formazione, dando risalto all’importanza della relazione come conoscenza trasversale e indispensabile alla crescita individuale oltre che lavorativa.

Alle 16.30 inizieranno due interventi promossi dalla rete di imprese Inbassaromagna: il primo, «L’evoluzione dell’uso del suolo pubblico: tra mercati, fiere e dehors», con Giacomo Pizzardi Consulente Fondazione Rusconi, e «Il sostegno alle imprese», con Roberto Ricci Mingani, responsabile del settore innovazione, imprese e filiere produttive della Regione Emilia-Romagna.

Seguirà alle 21 un convegno promosso da Confagricoltura e dedicato all’agricoltura e alle sfide del futuro: economia circolare, commercializzazione nazionale e internazionale di frutta fresca e trasformata, mercato vitivinicolo.

Lunedì 12 settembre in piazza Trisi alle 18 partirà la camminata «Alzheimer: un passo avanti verso chi dimentica», evento di sensibilizzazione sulle problematiche legate alla gestione di persone con demenze e di raccolta fondi per sostenere i progetti dell’associazione Alzheimer di Lugo. Iscrizione ragazzi fino ai 12 gratuita se genitore pagante, costo Euro 10 con t-shirt evento.

In piazza Savonarola dalle 18.30 alle 19.30 lezione di yoga a offerta libera; il ricavato sarà interamente devoluto all’associazione Alzheimer di Lugo; prenotazione a lugo.ravennalugo@uisp.it entro il 12 settembre fino a esaurimento posti; è necessario portare il proprio tappetino. Al Salone estense della Rocca di Lugo (accesso dal cortile interno) alle 20 ci sarà la conferenza «Una sfida del secolo: Alzheimer, conoscere, capire, informare».

Alle 19 in Agorà «aperitivo proteico» firmato Eurovo, con la partecipazione del biologo, nutrizionista e divulgatore scientifico Iader Fabbri, che dispenserà consigli preziosi su una sana alimentazione, illustrando alcune ricette proteiche, sane ed equilibrate con successivo assaggio delle diverse preparazioni. Per partecipare all’evento è necessario l’accredito cliccando qui: https://bit.ly/3QijoFK.

Alle 21.15, sempre in Agorà, «Baracca, che anni quegli anni», un’occasione per parlare di calcio del passato, del presente e del futuro; intervengono Arrigo Sacchi, Alberto Zaccheroni e Doriano Tamburini, autore del libro Lugo, il calcio di quelle stagioni da sogno che passeranno alla nostra piccola storia; modera Marco Pirazzini.

«Bassa Romagna in fiera» è organizzata da Ferrara Fiere Congressi, in collaborazione con l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna e con il Tavolo per l’imprenditoria della Bassa Romagna. Il programma completo è disponibile su www.bassaromagnainfiera.it.