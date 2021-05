Italia Viva si struttura sul territorio faentino: Rivalta e Rosetti nuovi coordinatori

A sette mesi dalla campagna elettorale a fianco della compagine di centrosinistra per l’elezioni a sindaco di Massimo Isola, Italia Viva inizia a strutturarsi sul territorio faentino. Nei giorni scorsi infatti sono arrivate le nomine per l’organizzazione territoriale del partito: Federica Rosetti e Mirko Rivalta sono stati nominati coordinatori del partito per la Romagna Faentina. Saranno loro le figure di riferimento di Italia Viva sul territorio faentino, accanto al consigliere comunale Alessio Grillini e all’assessore Rossella Fabbri.