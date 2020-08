Per Roberto Fagnani, coordinatore Provinciale, “questa tornata rappresenta una grande opportunità per il nuovo movimento di Matteo Renzi. In questi giorni stiamo lavorando per arrivare alla chiusura delle lista, che darà risalto a diverse realtà cittadine, puntando su persone serie e preparate”.

Sempre secondo Fagnani, “il confronto con Isola è stato fin da subito proficuo, trovando pieno riscontro su tematiche a noi care, come la sicurezza, le infrastrutture, lo sviluppo delle imprese, lo sport, l’istruzione e la cultura.

L’appoggio alla sua figura è stato pertanto un atto naturale e non scontato, perché Italia Viva ha dimostrato di saper scegliere solo figure che fossero vicine alla propria sensibilità, ribadisco con forza che non siamo la stampella di nessuno, e nessuno deve darci per scontati. L’esempio agli occhi di tutti della Puglia credo sia la certificazione di quanto tengo ad asserire. Il nostro quindi un appoggio pieno di fiducia e di entusiasmo. Massimo Isola si è fatto apprezzare universalmente come ottimo amministratore, e sono certo che sia l’uomo giusto per portare avanti un progetto ambizioso ed innovativo in qualità di primo cittadino. Siamo certi che l’apporto di Italia Viva sarà determinante, e siamo altrettanto certi che il nostro impegno lo dimostrerà.

L’ottimo lavoro di Grillini, coordinatore della campagna elettorale, credo ponga le giuste premesse”.

“Massimo Isola è una persona capace e preparata”, afferma Grillini, “estremamente positiva, in grado di unire davvero tutti nel segno di un progetto nuovo ed ambizioso. Credo che saper unire per un il bene di Faenza, e saper motivare tutti nel segno di un disegno ambizioso sia la dote di un leader capace, nel quale mi riconosco. Unire e non dividere, costruire, e non abbattere. Vedere oltre, e non guardare fissi un punto. Sono fermamente convinto che il mondo di tutti i moderati, troverà in Italia Viva il luogo dove poter esprimere con forza il sostegno al nostro candidato”.

Fagnani chiudendo preannuncia una conferenza per la presentazione della lista dopo la seconda metà di agosto. Sarà presente in quella occasione anche l’On. Marco Di Maio, prezioso ed insostituibile riferimento di Italia Viva sul territorio della Romagna.

Il coordinatore Fagnani non si sbilancia, ma pare stia lavorando per fare approdare in campagna elettorale qualche nome di caratura, in primis ovviamente lo stesso Renzi.