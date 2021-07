L’anno prossimo a Fornace Zarattini aprirà un nuovo Bricoman. I lavori, appena iniziati, si dovrebbero concludere a giugno 2022. 8.000 mq. di cui 4.500 utilizzati subito e il resto a disposizione.

“Proprio in questi giorni de Pascale ha presentato quello che sarà il nuovo Piano Urbanistico se venisse confermato Sindaco – sottolinea Ravenna In Comune – Ha detto che «iI nuovo Piano si fonda […] sulla rigenerazione urbana, che significa uno stop radicale al consumo di suolo e un grande investimento nella riqualificazione degli spazi esistenti, sia in centro che nella Darsena, ma anche nel forese»”.

“Ad ottobre 2019, in Consiglio Comunale, Ravenna in Comune votò con il suo Consigliere contro il nuovo Bricoman. Scrivevamo: «Siamo alle solite: la maggioranza impone quello che vuole, aumenta la cementificazione a suo piacimento, poi si assolve dando la responsabilità al passato (che poi è stato determinato dalla stessa maggioranza politica di oggi), raccontando delle “magnifiche sorti e progressive” che renderanno più verde il futuro, quello stesso futuro preparato a colpi di vanga dal Sindaco. Si cerca di mettere assieme l’adesione ai Fridays for Future con la totale saturazione (sono parole dell’assessora riferite al presente intervento) degli spazi edificabili, si racconta di sostegno al piccolo commercio e lo si strozza dando piena libertà di azzannarlo alla grande distribuzione».

Ci sembrano ancora le parole più adatte a descrivere sia il triste presente della nostra città che l’idea di futuro per Ravenna della coalizione che sostiene de Pascale”.