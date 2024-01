Stand aperti e rioni al lavoro in piazza aspettando la sera e il rogo di mezzanotte. È iniziata la Nott de Bisò a Faenza. Persone in fila fin dalla mattina per acquistare le pietanze e il vin brulè preparato dai rionali. Per essere al passo con le norme di sicurezza, fanno il loro debutto i nuovi grandi tendoni, già allestiti nei giorni scorsi e sotto i quali si cucinerà e si cuocerà senza sosta fino a notte fonda.