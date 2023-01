Iniziata la Dakar del faentino Iader Giraldi

È iniziata la Dakar di Iader Giraldi. Il pilota faentino è al debutto nel rally in corso in Arabia Saudita. Lunedì 2 gennaio è in programma la seconda tappa. A metà giornata Giraldi si trova ben oltre metà percorso. 588 i chilometri previsti nella frazione odierna. In sella ad una KTM 450 rosa, nominata Isotta, l’imprenditore 50enne sta lottando per la 128° posizione in classifica generale. La prima tappa di 602 chilometri è terminata dopo 7 ore 15 minuti e 13 secondi al 130° posto. 87° nella classifica di categoria.