Il Movimento 5 Stelle si ritrova in vista dei prossimi appuntamenti politici, elettorali e per pianificare le strategie future. L’incontro è aperto a tutti gli iscritti e vedrà riunito insieme l’intero Gruppo Territoriale dell’Unione Romagna Faentina (Faenza, Brisighella, Solarolo, Castel Bolognese, Riolo Terme, Casola Valsenio).

L’appuntamento si terrà martedì 16 gennaio alle ore 21:00 al Rione Rosso, in via Campidori 28, Faenza.

“Questo appuntamento rappresenta un’occasione unica per fare il punto sulle attività in corso e discutere degli obiettivi futuri del nostro movimento a livello locale e regionale, specialmente in vista dei prossimi appuntamenti elettorali.”

Sarà presente il coordinatore provinciale e assessore alla sicurezza del Comune di Faenza Massimo Bosi

L’ordine del giorno include:

– Pianificazione e strategie per le prossime amministrative.

– Sviluppo e potenziamento del Gruppo Territoriale

– Evento regionale a Faenza sabato 3 febbraio 2024”.