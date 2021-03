In data odierna alle ore 17 circa, 5 squadre del Comando provinciale di Ravenna sono intervenute a Faenza in via borgo pieve ponte per un incendio che ha coinvolto un pro-servizio contenente una caldaia a gas e altro materiale. Non risultano persone coinvolte. Le squadre hanno provveduto allo spegnimento dell’incendio e alla messa in sicurezza del sito con relativa bonifica. Ingenti i danni strutturali e da fumo, sul posto oltre ai tecnici dei Vigili del al fuoco di Ravenna, 118, Carabinieri, Arpae.