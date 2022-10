Inaugurato il nuovo Corso di Laurea in Meccatronica a Lugo

Inaugurato il primo anno accademico del nuovo Corso di Laurea Professionalizzante in Meccatronica a Lugo, all’interno del centro di ricerca di Unitec, nuova sede quindi distaccata dell’Università di Bologna. Come ha sottolineato l’Alma Mater, si tratta di un prezioso raccordo fra università e territorio. Diverse infatti le imprese che hanno sostenuto il progetto: oltre ad Unitec, sono 12 i gruppi che a vario titolo hanno dato il proprio contributo per l’avvio del nuovo percorso di formazione, voluto come forte impulso all’innovazione tecnologica

Il corso di studi vero e proprio è partito lo scorso 19 settembre con 28 iscritti su 30 posti a disposizione. Formerà in tre anni profili professionali con una spiccata operatività in compiti di supervisione, mantenimento e miglioramenti di impianti di media e alta complessità