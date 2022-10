Appuntamento lunedì 24 ottobre alla Sala delle Associazioni in via Laderchi 3 per tutti i sostenitori del Movimento 5 Stelle. I coordinatori regionali del movimento, Marco Croatti, riconfermato senatore all’ultimo appuntamento elettorale, e Gabriele Lanzi, infatti, illustreranno la nuova organizzazione territoriale della formazione politica.

L’appuntamento, aperto a tutti, è per le 20.15.